Mkhitaryan, ufficiale l’addio all’Arsenal e il trasferimento definitivo alla Roma

L’accordo era già stato raggiunto lo scorso 30 giugno. Oggi è diventato ufficiale. L’Arsenal e Mkhitaryan hanno interrotto di comune accordo il contratto che sarebbe scaduto a giugno 2021, così da permettere all’armeno di trasferirsi alla Roma a titolo definitivo. I Gunners hanno salutato il trequartista con un comunicato ufficiale: “Terminato il contratto consensualmente per permettergli di trasferirsi alla Roma in maniera definitiva”.

La permanenza di Mkhitaryan non era in dubbio. Il giocatore ha già iniziato la preparazione insieme ai compagni e ha rifiutato la convocazione in nazionale a causa dei tanti contagi covid in Armenia. Il prossimo obiettivo dei giallorossi è riportare a Trigoria Chris Smalling, richiesta specifica di Fonseca.