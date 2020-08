Radiomercato, ecco tutte le novità nei palinsesti delle emittenti locali per la stagione 2020/21

È già tempo di ripartire. In campo, ma pure davanti e dietro ai microfoni delle radio capitoline che come ogni anno racconteranno le vicende della Roma e della serie A di cui potrete leggere ricchi resoconti nella rubrica “Radio Pensieri” curata da Forzaroma.info. Pochi scossoni, ma significativi quelli che hanno movimentato il radiomercato in queste due settimane di sosta. Le novità più importanti interessano Rete Sport dove sono tornati a casa Dario Bersani e Max Leggeri e che ha salutato diverse colonne portanti degli ultimi anni. Mario Corsi resta sul ponte di comando di Centro Suono Sport mentre Radio Radio e Trs confermano quasi interamente il palinstesto.

