Calciomercato Roma, Juan Jesus e Santon più vicini al Genoa

Il calciomercato deve ancora prendere ufficialmente il via, ma tutte le squadre si sono già mosse per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Una è il Genoa, che come riporta Il Secolo XIX, è pronto a chiudere l’acquisto di Juan Jesus e Davide Santon. Il brasiliano era stato già vicino al Cagliari prima della frenata, ora insieme al compagno di squadra in giallorosso potrebbe finire in Liguria. Il club di Preziosi ha puntato anche il terzino ex Inter, che pochi giorni fa si è sposato con la storica compagna Chloe. Il nuovo direttore sportivo Faggiano vuole chiudere le operazioni nei prossimi giorni.