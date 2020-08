L’agente di Vlahovic a Trigoria: la Fiorentina chiede circa 30 milioni

Prima le cessioni, ma la Roma non perde d’occhio neanche qualche possibile occasione in entrata. Nei giorni scorsi è stato a Trigoria Darko Ristic, l’agente di Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il serbo vorrebbe lasciare la Fiorentina e fare un salto in avanti nella propria carriera e si è “proposto” alla Roma: il procuratore – riporta “Il Tempo” – ha fatto presente al club giallorosso che i viole chiedono tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra molto alta anche per le casse di Trigoria ma la volontà dell’attaccante e la formula potrebbero facilitare la trattativa. In stagione 35 presenze con 9 gol e 2 assist in quasi 1900′ di utilizzo. Rappresenterebbe l’alternativa ideale alla prima punta titolare, che sia Dzeko oppure Milik, ma anche giocare in coppia con uno di loro due.