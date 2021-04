Roma-Ajax per sognare in grande, Fonseca: “È la partita dell’anno”. Smalling ancora out

“La partita più importante della stagione”. L’ha definita così Fonseca la prova che attende la Roma domani sera, quando all’Olimpico arriverà l’Ajax per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una partita che divide le coscienze, tra scettiche vecchie glorie ed ex forse troppo ottimisti, ma che certamente costituirà la vera linea spartiacque della stagione giallorossa.

Smalling non recupera. De Jong sicuro: “Vince l’Ajax 3-1”

Dall’allenamento di rifinitura odierno arriva una notizia che, per quanto attesa, scontenta tutti: Chris Smalling non ci sarà. L’inglese soffre ancora di problemi muscolari e sarà costretto a dare forfait. Una situazione che anche l’allenatore portoghese, in conferenza stampa, ha commentato con una punta di preoccupazione: “Il recupero di Smalling dipende da lui e dalle sue sensazioni. Sono fiducioso che possa rientrare a breve”. Fiducia e convinzione, invece, per un rinato Karsdorp: “Sono a mio agio qui, ho rinnovato per questo. Non penso all’Europeo, sono concentrato solo sulla Roma”.

Nessuna sorpresa, dunque, nella lista dei 21 convocati: sarà della partita anche il giovane Darboe, che ha vissuto una brutta giornata a causa di un incidente stradale appena fuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini. A proposito di giovani, sono terribili quelli dell’Ajax, su tutti Brobbey che torna nella lista dei convocati e domani sarà della partita. Gli olandesi, che incassano la grande voglia di rivalsa di Tagliafico, potranno contare anche sul supporto di un tifoso d’eccezione come Nigel De Jong, già sicuro del risultato finale: “Vinciamo 3-1”. Chissà se la pensano così anche ten Hag e l’ex d’eccezione Stekelenburg, intervenuti in conferenza nel tardo pomeriggio.

Mercato, il sogno per l’attacco è Zapata. Il Leicester non riscatta Under

Anche alla vigilia di una partita così importante c’è comunque sempre spazio per il calciomercato. Tra le priorità del gm Pinto c’è sicuramente la scelta dell’attaccante. Oltre agli obiettivi Vlahovic e Belotti c’è anche il sogno Duvan Zapata: una pista suggestiva, ma per prenderlo servono 50 milioni. Ne basterebbero poco più di 20 al Leicester per assicurarsi le prestazioni di Cengiz Under a titolo definitivo, ma le idee del club inglese non sembrano portare in quella direzione. Il turco, salvo clamorosi stravolgimenti, non sarà riscattato e farà rientro nella Capitale il prossimo giugno. Con buona pace del suo grande estimatore Totti, che intanto si scioglie d’amore per la sua Ilary: a volte basta poco per regalare un sorriso, che sia un bigliettino oppure, per un tifoso giallorosso, una semifinale di Europa League…