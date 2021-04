Candela: “Contro l’Ajax la Roma passa al 99%”

Domani la Roma si gioca una fetta importante della propria stagione: all’Olimpico va in scena la partita di ritorno contro l’Ajax, valida per le qualificazioni alle semifinali. I giallorossi hanno vinto per 2-1 la partita in Olanda e ne ha parlato Vincent Candela a La Gazzetta dello Sport:

Domani che sfida si aspetta all’Olimpico?

“Io ero fiducioso già prima dell’andata, quando dissi che la Roma si sarebbe qualificata al 90%. Adesso, dopo la vittoria di Amsterdam, la percentuale sale addirittura al 99%. La Roma è più forte dell’Ajax, per essere eliminata deve suicidarsi da sola. È vero, mancherà Spinazzola, ma Fonseca ha una linea difensiva che mi piace molto”.

Un’eventuale semifinale contro il Manchester United le metterebbe ansia?

“Assolutamente no, nelle due partite la Roma se le gioca con tutte, anche con lo United. A patto di non avere defezioni..”.