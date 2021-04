Fonseca: “Roma-Ajax gara più importante della stagione. Rientro di Smalling dipende da lui” – AUDIO – VIDEO

Alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione giallorossa, Paulo Fonseca interviene in conferenza stampa per presentare la sfida contro l’Ajax di domani sera, in programma alle 21. Insieme a lui parla anche Rick Karsdorp. Il portoghese ritrova Mkhitaryan ma dovrà fare a meno ancora una volta di Smalling che non è riuscito a recuperare per la sfida.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

Si respira un’aria di grande attesa per questa partita. Che atteggiamento e mentalità vuole dalla squadra?

E’ la partita più importante della stagione fino adesso, loro sono fortissimi. Non dobbiamo pensare alla gara di Amsterdam, voglio una squadra che ha voglia di lottare. Servirà l’atteggiamento delle ultime due gare. sarà una partita difficile, l’Ajax è fortissimo e vorrà vincere. I ragazzi sono consapevoli dell’importanza del momento.

Cosa pensa dell’Ajax? Ha sempre fatto bene in trasferta in Europa…

Ci serve la partita perfetta domani, l’Ajax è una grandissima squadra e vorrà sicuramente giocare per vincere. Per questo dico che la qualificazione non è chiusa. Dobbiamo capire che dobbiamo essere concentrati.



Calafiori è pronto?

Sì, giocherà domani. Ad Amsterdam è entrato molto bene, domani giocherà.

Spesso andate in difficoltà con le chiusure sugli esterni

Questo tipo di partite sono gare dove i dettagli sono fondamentali. Abbiamo lavorato su questi dettagli difensivi, l’importante è che la squadra resti concentrata difensivamente.

Ha preparato qualcosa per evitare i momenti di panico?

Tutti sappiamo che non possiamo sbagliare questa partita, dovremo essere concentrati e mentalmente equilibrati. Ad Amsterdam abbiamo avuto un momento di difficoltà in cui loro hanno segnato, ma la squadra è rimasta equilibrata e alla fine ha cambiato la partita.

Un giudizio su Karsdorp

Sta facendo una grande stagione, ha grande fiducia. Ha spazio e modo per migliorare, ma sta disputando un’ottima annata.

Smalling può tornare nell’ultimo mese della stagione?

Ha iniziato ora il recupero individuale sul campo, penso sia vicino al rientro ma è una questione di fiducia da parte sua, se si sente bene o meno. Penso comunque sia vicino a tornare.

La preoccupa la difficoltà vista col Bologna in uscita col pallone?

L’Ajax pressa altissimo, in alcune fasi anche uomo contro uomo. Abbiamo preparato questo aspetto analizzando anche la gara col Bologna, nella quale siamo migliorati nel secondo tempo. Sarà importante con l’Ajax uscire dalla loro pressione. Abbiamo lavorato in questi giorni e siamo preparati per il loro pressing.

Cambierà la partita dal punto di vista tecnico tattico la partita? Come arriva la squadra?

Fisicamente e mentalmente stiamo bene, la squadra è motivata e ha capito l’importanza della partita. Strategicamente abbiamo preparato la sfida come sempre, l’Ajax è molto forte a pressare ma abbiamo impostato la gara per non fargli fare quello che vuole.

FONSECA A SKY SPORT

All’andata bella vittoria. Cosa non dovete fare per complicare la qualificazione?

E’ importante non pensare alla gara di Amsterdam. Non possiamo essere deconcentrati, specialmente in difesa: loro sono fortissimi in attacco, dietro non possiamo sbagliare.

Cosa significa essere l’unica italiana in Europa?

E’ una grande responsabilità, che ci piace avere. per noi essere qui è un motivo di orgoglio, stiamo rappresentando la Nazione e per noi questa partita è importantissima, anche per difendere l’orgoglio italiano.

Ha visto la squadra concentrata?

Sì, la squadra si è allenata bene e i giocatori sono molto motivati. Sappiamo che è una gara che si può decidere nei dettagli e che l’Ajax è fortissimo, ma siamo consapevoli che dipendiamo soprattutto da noi stessi.