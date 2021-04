Roma, dall’Inghilterra: il Leicester non riscatterà Under

Under-Leicester, game over. Questo è ciò che filtra ormai dai principali canali di informazione anglosassoni riguardo la situazione dell’esterno che, a questo punto, dovrebbe con ogni probabilità far rientro nella Capitale il prossimo anno. Troppi, secondo il Daily Telegraph, i più di 20 milioni di sterline necessari per prelevare il giocatore dalla Roma a titolo definitivo. A far desistere definitivamente il club inglese i continui infortuni accusati dal giocatore nel corso della stagione. L’ultimo problema fisico tiene l’attaccante lontano dai campi dallo scorso 5 marzo. Due soli gol segnati in appena 19 apparizioni tra campionato e coppe il magro score del turco: numeri che varranno, con ogni probabilità, un biglietto di sola andata direzione Trigoria al termine del campionato in corso.