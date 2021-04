Roma, spavento Darboe: incidente in macchina dopo l’allenamento a Trigoria – FOTO

Episodio spiacevole per Ebrima Darboe al termine dell’allenamento di oggi. Il centrocampista della Roma Primavera, stamattina in campo per la rifinitura pre-Ajax con la prima squadra e convocato per domani, è stato coinvolto in un incidente all’uscita dal centro sportivo di Trigoria. Il giocatore, alla guida della sua Mini rossa, è stato urtato da una macchina che arrivava nel senso opposto, mentre cercava di immettersi nella via che passa davanti al centro sportivo. Né Darboe, né l’altro automobilista coinvolto si sono fatti male, anche se visibilmente scossi.

Solo un brutto spavento per il classe 2001, soccorso dai ragazzi della sicurezza e da Vito Scala, immediatamente accorsi dopo l’incidente. La macchina del centrocampista ha invece riportato qualche danno, tra cui la perdita del paraurti. Secondo un testimone presente, l’auto che ha urtato Darboe procedeva a velocità più alta rispetto al limite.