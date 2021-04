Trigoria, la rifinitura in vista dell’Ajax: Smalling ancora individuale

Manca solamente un giorno alla partita di ritorno contro l’Ajax, che dirà chi sarà tra le due la semifinalista in Europa League. I giallorossi oggi hanno svolto la rifinitura in vista della gara. Ancora individuale Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy. Alle 13:30 parla in conferenza stampa Paulo Fonseca insieme a un calciatore, mentre alle 19:30 è il turno di ten Hag e Stekelemburg.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro a maggio

Chris Smalling: problema alla coscia sinistra, out con l’Ajax

Marash Kumbulla: distorsione al ginocchio destro e lesione al menisco, rientro a maggio

Stephan El Shaarawy: lesione al flessore destro, out 2-3 settimane

Leonardo Spinazzola: infortunio al flessore sinistro, out con l’Ajax

CRONACA ALLENAMENTO

11:30 – Dopo la sessione in sala video alle 11:00, per analizzare la partita di andata con l’Ajax, i giocatori scendono in campo. Ci sono alcuni ragazzi della Primavera, Morichelli, Ciervo e Darboe che si sono aggregati alla prima squadra. Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy hanno lavorato individualmente.

11:50 – Dopo il riscaldamento fisico, la Roma svolge un esercizio di reattività e velocità. Segue il riscaldamento con il pallone.

PROBABILE FORMAZIONE

Dopo il turnover col Bologna Fonseca cambierà ben otto titolari. In porta si rivedrà Pau Lopez, in difesa Cristante. Karsdorp riprenderà il suo posto a destra, sul lato opposto ci sarà Calafiori, visto l’infortunio di Spinazzola e la squalifica di Peres. Mkhitaryan tornerà dal 1′ a supporto di Dzeko.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.