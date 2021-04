De Jong: “Ho l’Ajax nel cuore. Con la Roma vinciamo 3-1”

L’ex centrocampista dell’Ajax Nigel De Jong, che in passato ha giocato anche in Serie A con la maglia del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club olandese della gara di domani con la Roma, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue parole:

Sul suo legame con l’Ajax

Sono un Amsterdammer in tutto e per tutto. L’Ajax sarà sempre nel mio cuore.

Sulla rosa attuale

È un bene che Davy Klaassen sia tornato. È un giocatore molto importante per questa squadra, ha esperienza. Anche i ragazzi stanno andando molto bene. Sono un fan di Ryan Gravenberch. E anche Jurriën Timber che ora sta sbocciando. I nuovi ragazzi riescono sempre a farsi notare nel club.

Sulla doppia sfida con la Roma di 18 anni fa

Avevo ancora i capelli allora (ride, ndr.). Ricordo che c’era un’atmosfera fantastica allo stadio durante la partita in casa. Faceva molto freddo, eravamo in palla sin dall’inizio. Volevamo vincere quelle partite. Nella gara in trasferta ci fu quel meraviglioso tiro al laser di Andy van der Meijde. La Roma era un avversario meraviglioso all’epoca, basta guardare i nomi nella loro squadra di quel periodo.

Sull’Europa League

Giovedì l’Ajax non ha giocato una brutta partita. Alla fine ha perso e le due reti della Roma rendono tutto più difficile difficile, ma penso che ci sia ancora una possibilità. La Roma giocherà sicuramente aspettando i primi trenta minuti: sarebbe ideale segnare a inizio partita. L’Ajax riesce sempre a fare gol: finisce 3-1 per noi.