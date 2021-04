Roma, sul mercato priorità al centravanti: il sogno è Duvan Zapata

C’è anche Duvan Zapata tra i nomi sondati dal gm Pinto per il futuro dell’attacco della Roma. Una clamorosa suggestione che deriva dalla possibilità, per l’Atalanta, di doversi arrendere a una cessione eccellente il prossimo giugno dopo essere riuscita a trattenere tutti i migliori nella passata sessione estiva di mercato. Grande ostacolo alla buona riuscita della trattativa, riporta TMW, la valutazione del giocatore: il club bergamasco chiede 50 milioni di euro. Anche e soprattutto per questo il colombiano al momento non è in cima alle preferenze. Il profilo più seguito a Trigoria, ad oggi, resta quello di Vlahovic della Fiorentina, ma si resta vigili anche sulla situazione di Belotti, vicino alla scadenza del proprio contratto con il Torino. La Roma riflette sull’erede di Dzeko, destinato a lasciare la Capitale: il sogno si chiama Zapata.