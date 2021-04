Vierchowod: “Roma superiore all’Ajax. Fonseca non merita la conferma”

L’ex difensore della Roma Pietro Vierchowod, tra gli eroi dello storico secondo Scudetto della stagione 1982/83, ha parlato in vista del decisivo match con l’Ajax. Nella sua disamina anche un passaggio sul futuro di Fonseca. Questa la sua analisi ai microfoni di TMW Radio: “La Roma è superiore a questo Ajax, i giallorossi possono passare il turno. Non confermerei Fonseca: ho visto poco gioco, le opportunità le ha avute ed è cambiato poco. Difensori? L’ultimo vero rimasto è Chiellini, per il resto non vedo in giro in Italia grandi talenti. Ed è un problema per la nostra Nazionale”.