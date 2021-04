Karsdorp: “Sto bene alla Roma, per questo ho rinnovato. Europeo? Non ci penso” – VIDEO

Alla vigilia di Roma-Ajax Rick Karsdorp interviene insieme a Paulo Fonseca in conferenza stampa per presentare la partita contro gli uomini di ten Hag.

KARSDORP IN CONFERENZA STAMPA

Che Ajax ti aspetti?

Vorranno pressarci e tenere la palla. Anche noi abbiamo le stesse intenzioni, sarà una partita interessante.

Che soddisfazione ti darebbe vincere questa partita? La vivi come un derby?

Ajax-Feyenoord è un derby molto sentito, un po’ come Roma-Lazio. Ora sono qui quindi è un po’ diverso, mi aspetto una partita bella quanto quella d’andata. Vogliamo superare il turno.

Credi di meritare l’Europeo vista la stagione disputata?

Negli ultimi 3 anni avevo giocato poco, ora sto tornando sui miei livelli. Non sono al 100%, ma sono sulla strada giusta. Questa domanda va fatta ad altri, non dipende da me: io faccio il mio lavoro. Voglio continuare così, voglio essere concentrato sulla Roma e non sull’Europeo.

Che emozione ti da affrontare una squadra olandese?

E’ stimolante e bello. All’Ajax piace pressare e giocare bene a calcio, anche a noi piace giocare così. Sarà una partita interessante, non vedo l’ora di giocare domani.

Ti senti al top? Cosa ti manca per esserlo?

Ho ancora margini di miglioramento, voglio giocare ad alto livello e con costanza in più partite possibile. Voglio farmi trovare pronto, per questo ho rinnovato fino al 2025. Ora mi sento bene, è stato importante tornare un anno al Feyenoord per poi rientrare qui. Quest’anno con Fonseca sto giocando con regolarità, devo continuare così e spero di farlo fino al 2025.

Nel ruolo di terzino che differenze ci sono tra l’Italia e l’Olanda?

Ci sono molte differenze, in primis la nazionalità del tecnico che comporta differenze tattiche. In Italia si gioca un calcio più difensivo, ma ora c’è anche più attenzione anche in Olanda su questo aspetto. Dipende molto anche dallo schieramento tattico, se impostato su una difesa a 3 oppure su una difesa a 4.