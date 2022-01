Niente lesioni per Pellegrini. Valencia su Diawara, uscita Reynolds si complica

Il capitano tornerà dopo la sosta. Il guineano è stato chiesto in prestito mentre il terzino potrebbe rimanere a Roma. Risalgono le quotazioni di Sarr mentre nasce un interesse per Djed Spence del Middlesbrough

Si intensifica il mercato in uscita della Roma, anche perché la partenza di un giocatore potrebbe spingere Pinto a chiudere un'ulteriore operazione. Il Valencia continua il pressing su Diawara, chiesto in prestito secco. La sua cessione darebbe vita all'assalto a Kamara, il quale si è detto pronto a qualsiasi evenienza. Sembrava tutto fatto per Reynolds all'Anderlecht invece in queste ore l'affare si è complicato a tal punto da stoppare la trattativa. Il gm comincia a ragionare anche in ottica estiva: piace Djed Spence del Middlesbrough, attenzionato da Mourinho già ai tempi del Tottenham. Altro obiettivo potrebbe essere Sarr, attualmente insoddisfatto del suo impiego al Bayern Monaco. Altra operazione in uscita potrebbe riguardare Zalewski, diventato obiettivo della Sampdoria.