Roma, infortunio Pellegrini: non ci sono lesioni e torna dopo la sosta

Il capitano giallorosso tornerà dopo la sosta della Nazionale

Lorenzo Pellegrini ha effettuato gli esami strumentali questa mattina a Trigoria. Non sono state evidenziate lesioni ma un’infiammazione alla cicatrice del vecchio infortunio. Salterà il Lecce in Coppa Italia e l’Empoli. Tornerà a disposizione di Mourinho dopo la sosta, il 6 febbraio contro il Genoa allo stadio Olimpico. Sospiro di sollievo per il capitano giallorosso che è riuscito a fermarsi in tempo. Il numero 7 ha avvertito un problema durante il riscaldamento e ha deciso di tornare negli spogliatoi. Al suo posto ha giocato Veretout. Fortunatamente sono arrivati i tre punti e la Roma potrà avere Pellegrini subito dopo la sosta. L’ultimo infortunio lo aveva allontanato dai campi per un mese e mezzo.