La Roma tiene viva la pista Sarr: sul giocatore anche Bourdeaux, Genoa e Lille

Il giocatore vorrebbe restare al Bayern fino a giugno. Se Maitland-Niles non dovesse essere riconfermato, il senegalese potrebbe diventare un obiettivo concreto

La finestra di mercato invernale non è ancora giunta al termine e non è detto che la Roma non piazzi un terzo colpo. Pinto, però, guarda anche al futuro. Secondo quanto riporta 'Footmercato', infatti, il club giallorosso non ha ancora mollato la pista che porta a Bouna Sarr del Bayern Monaco. Il laterale destro, attualmente occupato in Coppa d'Africa con il Senegal, non sta trovando lo spazio sperato a causa dell'agguerrita concorrenza per il ruolo. Il giocatore ha comunicato di volersi giocare le sue carte fino a giugno ma intanto su di lui è piombato l'interesse di più club tra cui Bordeaux, Lille e Genoa. I giallorossi nello stesso ruolo hanno Karsdorp e l'arrivo di Maitland-Niles chiude le porte all'arrivo del senegalese nell'immediato. Se l'inglese non dovesse essere riconfermato a giugno, però, il 29enne potrebbe diventare un obiettivo concreto.