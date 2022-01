Il Lecce lavora in vista della Roma: squadra divisa in gruppi. Out Bleve e Tuia

i giocatori impiegati in partita di ieri hanno svolto un lavoro di scarico mentre gli altri si sono allenati regolarmente sotto la guida del tecnico Baroni

In vista degli ottavi di Coppa Italia in programma giovedì contro la Roma, il Lecce dopo la vittoria di ieri sul Pordenone per 2-1 è tornata ad allenarsi oggi all’Acaya Golf Resort & SPA. La rosa è stata divisa in gruppi: i giocatori impiegati in partita hanno svolto un lavoro di scarico mentre gli altri si sono allenati regolarmente sotto la guida del tecnico Baroni. Non hanno preso parte alla ripresa Bleve, Tuia e Paganini. I giallorossi si alleneranno ancora domani mattina.