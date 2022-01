Lecce, c’è un positivo al Covid: out contro la Roma in Coppa Italia

La Roma tra 3 giorni sfiderà il Lecce in Coppa Italia

La Roma tornerà in campo giovedì alle 21 per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce. Esordio nella competizione per la squadra di Mourinho. Problemi per la squadra pugliese, su un comunicato ufficiale è stata segnalata una positività al Covid: “A seguito dei test antigenici effettuati, un calciatore è risultato positivo al Covid-19. Il soggetto positivo, che comunque non aveva preso parte alla trasferta di Lignano Sabbiadoro, è stato prontamente isolato". Anche la Roma dovrà fare i conti con diverse assenze, tra infortuni e positivi al virus.