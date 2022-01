Roma, Kumbulla turista per un giorno: “In giro per la città eterna” – FOTO

Il centrale si gode l'ottimo momento visitando la città

Kumbulla si gode l'ottima prestazione di ieri contro il Cagliari e i complimenti di Mourinho: "E' stato il migliore della partita. Mi dà una grande soddisfazione perché lui nella stagione ha avuto difficoltà e io sono stato aggressivo con lui. E' rimasto tranquillo e umile. Preferisce la difesa a tre ma ha fatto una buona partita" ha detto lo Special One. Il centrale ha sfruttato il giorno libero per visitare Roma insieme alla sua fidanzata: "In giro per la città eterna" recita la didascalia sotto al post pubblicato su Instagram che li ritrae davanti al Palazzo della Civiltà Italiana all'Eur. Un inizio difficile per il centrale, al centro anche di molte voci di mercato. Ora però sembra aver riconquistato la fiducia del tecnico portoghese.