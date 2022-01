Everton, esonerato Benitez: contattato Mourinho ma lui rimane fedele alla Roma

I Toffees comunicano ufficialmente che l'allenatore spagnolo è stato sollevato dall'incarico. Lo Special One dice di no alla Premier League

E' stata fatale a Rafa Benitez l'ultima sconfitta dell'Everton contro il Norwich nella scorsa giornata di Premier League. Come comunicato con una nota ufficiale dalla società, il tecnico ex Napoli ed Inter è stato esonerato dalla panchina dei Toffees lasciando la squadra al sedicesimo posto con 19 punti. Da quanto riporta Hitc.com José Mourinho è stato contattato dagli inglesi per subentrare al posto dello spagnolo, ma trapela che lo Special One abbia già rifiutato l'offerta e rimarrà fedele al progetto della Roma nella sua prima stagione con il club.