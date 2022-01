Salernitana, Colantuono traballa: Sabatini vorrebbe De Rossi come nuovo tecnico

Dopo l'esperienza in nazionale e l'interesse estivo della Fiorentina, sull'ex capitano giallorosso arrivano anche i granata

Tanto movimento in casa della Salernitana, che dall'arrivo di Sabatini si mette alla ricerca non solo di profili interessanti per la squadra, quanto per un nuovo tecnico visto la posizione precaria di Stefano Colantuono. "È il Sabatini-day: per la panchina il nuovo DS punta su De Rossi" questo il taglio centrale de Il Quotidiano del Sud nell'edizione di Salerno, che lancia un'indiscrezione piuttosto clamorosa legata al futuro della panchina granata. Non stupisce che dopo l’esperienza con la nazionale agli europei della scorsa estate, l'ex capitano giallorosso sia considerato da molti un predestinato come allenatore. Il nome del numero 16 si era già fatto quest'estate con la Fiorentina ma la trattativa non era andata in porto e adesso si aspettano gli sviluppi sul nuovo interesse della squadra campana.