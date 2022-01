Complicazioni sul passaggio di Reynolds dalla Roma all’Anderlecht

La partenza del terzino quindi non è più così sicura e potrebbe tornare a disposizione di Mourinho

L'affare che avrebbe portato Reynolds alla corte dell'Anderlecht sembrava in dirittura d'arrivo. Nelle ultime ore, però, sono sorti dei problemi che avrebbero bloccato la riuscita della trattativa. La partenza del terzino quindi non è più così sicura e potrebbe tornare a disposizione di Mourinho. Il mercato è ancora lungo e le offerte per i giocatore non sono mancate: anche il Brugge aveva espresso un interesse nei confronti del ragazzo.