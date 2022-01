Sabatini: “De Rossi non arriva. Fazio titolare con Spalletti, non lo cito a caso”

Il nuovo ds non nasconde i suoi dubbi su Colantuono. Allusioni anche al centrale argentino in uscita dalla Roma"

Walter Sabatini è diventato nei giorni scorsi il nuovo direttore sportivo della Salernitana e oggi ha preso parte alla conferenza stampa della presentazione. Tra le domande non poteva mancarne una sulla conferma delle voci che vedevano De Rossi in corsa per la panchina del club campano. "E' come un figlio, ma non potrà arrivare anche per una questione tecnica. Non è abilitato a farlo. Ma ora c'è un allenatore che sta allenando, martedì sarà nello spogliatoio insieme a me e merita rispetto" ha detto l'ex Bologna che non ha mancato di avvertire Colantuono: "Ho un sentimento d'affetto nei suoi confronti, ma ora non me lo posso permettere. Ci sono tante valutazioni che sto facendo, vedremo quale energia ci metterà e insieme valuteremo i risultati. Non mi interessa solo vincere o perdere, ma una squadra che in campo dia l'anima". Il ds ha poi ricordato le sue esperienze con gli allenatori della Roma: "Ricorderete la battaglia fatta a Roma per non cambiare Garcia, avevo un sentimento di riconoscenza grazie al record di vittorie consecutive maturato la stagione precedente. Poi le cose non andarono bene: esitai molto, ma poi ho chiamato Spalletti che, a mio avviso, ha inciso tanto come testimoniato dagli 87 punti. E Fazio era il centrale di quella Roma". Riferimento all'argentino non casuale viste le voci di mercato degli ultimi giorni.