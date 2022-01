Coppa Italia, Roma-Lecce: arbitra Volpi. Al Var c’è Sozza

Il fischietto di Arezzo dirigerà la gara all'Olimpico di giovedì sera

Giovedì la Roma tornerà in campo per gli ottavi di Coppa Italia che la vedranno sfidare il Lecce. Ad arbitrare la sfida dell'Olimpico, con calcio d'inizio alle 21:00 sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Saccenti e Scatragli saranno gli assistenti con Cosso IV uomo. Sozza e Peretti saranno rispettivamente VAR e AVAR dell'incontro. Esordio assoluto con i giallorossi per il direttore di gara. Vanta invece 8 precedenti con il Lecce, reduce da 3 vittorie consecutive con il fischietto toscano l’ultima il 4 dicembre 2021 contro la Reggina per 2-0. Il bilancio complessivo, dunque, è di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.