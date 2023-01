Mourinho tra futuro e bordate a Zaniolo: “Non vuole neanche allenarsi”. Piace Holm

Lo Special One non ha risparmiato stavolta il numero 22: "Chiede la cessione da un mese, lo ha detto a tutti. Futuro? Parlerò con la società". Shomurodov fa le visite con lo Spezia. Entusiasmo per Kim Kardashian giallorossa

Francesco Iucca

Giornata intensa per la Roma, con José Mourinho che è tornato a parlare in conferenza stampa dopo quasi tre mesi, alla vigilia della sfida col Napoli. E si è sentito. A tenere banco è ancora la situazione Zaniolo, che ha rifiutato anche di incontrare il Bournemouth chiudendo la porta agli inglesi nonostante una ottima proposta di ingaggio. E il club giallorosso valuta quindi delle sanzioni disciplinari. Quali non è dato saperlo, visto che Mourinho non si è sbottonato al riguardo, ma ha lanciato un'altra serie di stoccate al numero 22: "Da un mese ripete di voler andare via, dice a tutti - club e compagni - che non vuole più giocare con la maglia della Roma. E purtroppo rimarrà a gennaio". Una conferenza show quella dello Special One, che ha parlato di Karsdorp ("Starà fuori finché vorrà stare fuori, dipende da lui"), di Smalling ("Vuole restare, penso che si troverà un accordo") e il suo futuro. In queste ore in Inghilterra è infatti circolata un'indiscrezione sulla sua volontà di tornare subito in Premier League, soprattutto al Chelsea, per la mancanza di potere economico della Roma:"Non penso al futuro, ma solo alla Roma. Al momento opportuno sarà la società a farmi delle domande".

Shomurodov fa le visite con lo Spezia: può essere la chiave per Holm. Kim Kardashian con la maglia della Roma — Intanto ovviamente Zaniolo non era con la squadra alla partenza per Napoli mentre c'era Vina. Il passaggio del classe '99 al Milan non si è concretizzato e Stefano Pioli ha commentato così: "La società è stata chiara. Siamo a posto così, stiamo recuperando gli infortunati". La permanenza dell'ex Inter e Fiorentina blocca ovviamente anche l'arrivo di Ziyech alla Roma. Per il marocchino può approfittarne l'Everton, che ha appena venduto per 45 milioni più bonus Gordon al Newcastle, altra pretendente per l'esterno del Chelsea. Sul treno partito in direzione Napoli non c'era neanche Eldor Shomurodov, che oggi ha fatto le visite mediche con lo Spezia. I giallorossi lo hanno ceduto in prestito oneroso, ma senza riscatto. Un canale che potrebbe servire anche per l'arrivo di Emil Holm, esterno svedese che piace anche alla Juventus ma per cui la Roma sembra in vantaggio, anche grazie all'uzbeko. In difesa, inoltre, si è fatto il nome pure di un roccioso centrale olandese in forza all'Union Berlino:Danilho Doekhi. Per l'attacco, invece, è tornato a circolare il profilo di Luis Muriel, che sarebbe una richiesta di Mourinho. Sarebbe un ritorno di fiamma, un po' come quello che il Sassuolo spera di avere in questi ultimi giorni di mercato per Edoardo Bove.

Oggi è intervenuto in conferenza stampa anche Luciano Spalletti, che ha parlato del match ma non solo: "È uno scontro diretto, tutto da gustare. La Roma ha grandi calciatori e un allenatore pratico e concreto. Non dobbiamo mai gestire la partita, loro sono poi bravi a prendere vantaggi da ogni situazione". Un commento non può mancare sulla questione Totti, che di recente ha aperto a un confronto chiarificatore con il mister: "Certo, se lui ha piacere nel parlare con me, perché dovrei fare qualcosa di differente? Anche io avrei piacere". Infine una battuta su Mourinho e il suo compleanno: "Devo fargli gli auguri. Non mi ha invitato, ci sono rimasto male, mi sarei presentato col regalo". Giornata convulsa anche sui social per i suoi tifosi, stamattina scatenati per lo scatto di Kim Kardashian a Los Angeles, in giro con la maglia della Roma della stagione '97-98, quella con Zeman in panchina. E subito è stata caccia al motivo alla base di questo look inconsueto per una star di Hollywood da 243 milioni di followers su Instagram. Poco è importato alla stessa società giallorossa, che sui social ha invitato la stessa modella a vedere una partita della squadra di Mourinho all'Olimpico. La mattina, però, si era aperta con la tragica notizia della morte di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, all'età di 79 anni. Per ricordarlo, è stato disposto un minuto di silenzio prima di tutti i match del weekend.