Napoli-Roma, morte Tavecchio: un minuto di silenzio prima di tutti i match

Il mondo del calcio si è svegliato in questo sabato con la triste notizia della morte di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, venuto a mancare nella notte dopo alcuni giorni di ricovero in un ospedale brianzolo. Per ricordarlo, la Federcalcio ha comunicato sul proprio sito di aver disposto un minuto di raccoglimento prima di tutti i match del weekend, compreso ovviamente Napoli-Roma. “Sono profondamente addolorato per la scomparsa di un vero appassionato di calcio come Carlo Tavecchio - dichiara il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, ci lascia un amico dalle grandi qualità umane, molto impegnato nel sociale, e un dirigente preparato, che ha saputo dare voce e dignità alle società dilettantistiche e che non ha mai rinunciato a innovare. L’impulso allo sviluppo del calcio femminile in Italia attraverso il connubio con i club professionistici maschili, l’introduzione in Italia della Goal Line Technology e del Var, così come la scelta in campo internazionale di appoggiare gli attuali vertici di UEFA e FIFA, sono state sue felici intuizioni”. In segno di lutto, inoltre, le bandiere del palazzo di Via Allegri - sede della Federazione - e del Centro Tecnico Federale di Coverciano sono tenute a mezz'asta.