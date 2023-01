Lutto nel calcio, è morto Carlo Tavecchio: l’ex presidente della Figc aveva 79 anni

Lutto nel mondo del calcio italiano. Si è spento in queste ore Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio, aveva 79 anni. Dopo le dimissioni del 2017, Tavecchio era tornato con un ruolo alla guida del Comitato regionale della sua Lombardia (è nato in provincia di Como). Dal 2014 al 2017 è stato presidente della Figc, prima con Antonio Conte e poi con Gian Piero Ventura, nella prima mancata qualificazione al Mondiale. Non solo, perché Tavecchio è stato per un lungo periodo a capo della Lega Nazionale Dilettanti.