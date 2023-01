Il Sassuolo non si arrende: pensa ancora a Bove per gli ultimi giorni di mercato

In questo mercato di gennaio si è parlato tantissimo del futuro di Edoardo Bove. Il giovane centrocampista classe 2002 è stato a un passo dal Lecce, poi poteva essere inserito nella trattativa per Frattesi, infine Mourinho lo ha blindato. Soprattutto dopo un paio di partite giocate, e bene, da titolare. Come riporta 'Sky Sport', però, il club neroverde non si è ancora arreso. Il Sassuolo pensa infatti proprio a Bove come possibile colpo di questi ultimi giorni di mercato. Difficilmente la Roma lo lascerà partire, ma Carnevali potrebbe provare un'altra offensiva.