Roma in partenza verso Napoli: assenti Zaniolo e Shomurodov. C’è Pellegrini

La Roma è partita questo pomeriggio direzione Napoli dove sfiderà la squadra di Spalletti domani alle ore 20.45. Non c’è Zaniolo. Nicolò è in rotta con la società dopo aver rifiutato il Bournemouth.Si è allenato questa mattina, ma sarà out per la terza gara di fila. Assente anche Shomurodov. L’uzbeko è già in Liguria per svolgerà le visite mediche col lo Spezia. C’è Pellegrini che è tornato ad allenarsi in gruppo e domani tornerà titolare. Ancora fuori Wijnaldum: l’olandese ha messo nel mirino la sfida col Verona (19 febbraio). C’è anche Vina nonostante le numerose voci di mercato.