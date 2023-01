Roma, per l’attacco torna di moda Muriel: piace a Mourinho

Il colombiano è stato indicato dallo Special One come possibile rinforzo, anche per il futuro

A Trigoria si torna a parlare di Luis Muriel. In attacco la Roma si sta muovendo in uscita, in primis con Shomurodov, per cui mancano visite e ufficialità con lo Spezia. Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, Mourinho lo ha indicato nuovamente come uno dei profili molto graditi. Il colombiano ha rinnovato fino al 2024 sfruttando un'opzione, è un nome tornato a circolare in giallorosso tra la questione Zaniolo e la suggestione Ziyech. Il numero 22 resterà a Trigoria, ma Muriel può restare un nome buono per l'estate, quando mancherà un anno alla scadenza del contratto.