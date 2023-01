La Roma sorpassa la Juve per Holm: può opzionarlo nell’operazione Shomurodov

La Juve, come la Roma, ragiona sul futuro e sull’estate. Nel ruolo di esterno destro, come scrive 'Tuttosport', il nome principale resta quello di Holm dello Spezia. Ma anche in questo caso i bianconeri saranno costretti a cercare una rimonta, perché i giallorossi si stanno muovendo in parallelo per lo svedese e sembrano in fase di sorpasso. In attesa di capire come si concluderà la telenovela Zaniolo, c’è un altro romanista in uscita attorno al quale può ruotare pure il futuro di Holm: si tratta di Shomurodov, che andrà in prestito allo Spezia. E l’operazione potrebbe consentire alla Roma di mettere le mani pure su Holm, opzionandolo proprio all’interno dell’operazione Shomurodov. Lo svedese classe 2000, la cui valutazione si aggira attorno ai 12 milioni, resta un obiettivo bianconero, ma il rischio è che la Roma abbia messo la freccia.