Kim Kardashian indossa la maglia della Roma 97-98: tifosi giallorossi scatenati

La popolarissima modella e attrice americana ha sfoggiato in giro per Los Angeles la divisa indossata 25 anni fa dalla Roma di Zeman

All'improvviso Kim Kardashian. La famosissima modella e imprenditrice americana ha stupito tutti, scatenando i tifosi della Roma, nel modo più inaspettato possibile. L'attrice è stata infatti immortalata in queste ore a Los Angeles, per una partita di NBA, vestita con la maglia giallorossa della stagione 1997/98, quella della Roma di Zeman con lo sponsor Diadora e Ina. Un accostamento senza dubbio curioso quello tra uno dei personaggi televisivi più noti e influenti del pianeta e una divisa giallorossa di 25 anni fa. E ovviamente i social romanisti sono andati in delirio.