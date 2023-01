Kim Kardashian con la maglia della Roma, il club le scrive: “Ti aspettiamo allo stadio”

La società l'ha citata in un post su Instagram: "Saremmo lieti di accoglierti come ospite speciale"

La Roma non perde l’occasione di invitare ufficialmente KimKardashain allo stadio Olimpico. L’influencer americana con 342 milioni di follower su Instagram è stata fotografata con indosso una maglietta della Roma della stagione 1997/98. La foto ha fatto in pochi minuti il giro del web e la Roma l’ha pubblicata sul suo profilo: "Saremmo lieti di accoglierti come ospite speciale allo stadio Olimpico la prossima volta che visiterai Roma». Chissà se una delle imprenditrici più famose al mondo accetterà l’invito. Per ora non ci sono notizie ufficiali circa il motivo che l’ha spinta a indossare la maglia giallorossa. Tra le ipotesi più accreditate quella di una moda in voga negli Stati Uniti lanciata da star e cantanti che indossano magliette vintage ricercatissime e storiche. Kim ha scelto quella della Roma, i giallorossi ringraziano.