Shomurodov fa le visite con lo Spezia: non sarà a disposizione per Napoli-Roma

Eldor Shomurodov saluta la Roma. I giallorossi hanno chiuso l'accordo con lo Spezia per un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro senza però diritto né obbligo di riscatto. Nelle prossime ore sono previste le visite mediche con il club ligure, in campo ieri e sconfitto in trasferta dal Bologna. Naturale come il numero 14 giallorosso non sarà a disposizione di José Mourinho per la trasferta di Napoli e ovviamente non partirà con la squadra. Il suo passaggio allo Spezia è cosa fatta.