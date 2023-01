Calcio, moda e il vintage: ecco perché Kim Kardashian indossava la maglia della Roma

Kim Kardashian è stata assediata dai paparazzi a Los Angeles ieri sera mentre andava a vedere una partita di basket. Fin qui nulla di strano per una delle donne più famose del pianeta. La notizia è ciò che indossava l’imprenditrice e influencer statunitense. Negli scatti è in compagnia del cestista Tristan Thompson, l'ex compagno di Khloè Kardashian (la sorella), ed è stata avvistata con la maglia della Roma risalente alla stagione 1997/1998. L’annata non evoca bei ricordi nella mente dei romanisti, ma il fatto che un’icona di stile con oltre 300 milioni di followers su Instagram indossi la divisa giallorossa ha suscitato interesse e stupore. Kim tifa Roma? Quasi sicuramente no ma ha da poco lanciato una nuova tendenza, che celebra e consolida il connubio calcio-moda. L'imprenditrice a inizio anno è stata paparazzata per le strade di New York con addosso una maglia del Paris Saint-Germain di Ronaldinho dei primi anni 2000. Oggi era già partito il toto-nomi per quella della Roma, ma è senza scritte nella parte posteriore. Lo scatto ha fatto il giro del Mondo e anche siti importanti come ESPN ne hanno parlato.