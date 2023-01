Newcastle, preso Gordon. L’Everton incassa 45 milioni: strada spianata per Ziyech

I Magpies hanno chiuso l'accordo per l'esterno, proprio con i Toffees che ora hanno soldi e nessuna concorrenza per il marocchino del Chelsea. Roma sempre bloccata dalla permanenza di Zaniolo

Hakim Ziyech resta una suggestione per la Roma, bloccata e spenta però dalla permanenza di Nicolò Zaniolo sempre più concreta. Il marocchino del Chelsea è in uscita dai Blues, è un nome che piace da tempo ai giallorossi e verosimilmente continuerà a piacere anche nei prossimi mesi. Su di lui, però, ci sono due club inglesi come Everton e Newcastle. Anzi, una si è appena tirata fuori. Le due società hanno infatti appena chiuso la trattativa per Anthony Gordon, esterno (gioca sia a destra che a sinistra) che farà le visite col Newcastle, escludendo quindi l'arrivo di Ziyech almeno a gennaio. Resta quindi in gioco soprattutto l'Everton, a cui si è liberata una casella e soprattutto ha incassato più di 45 milioni di euro (più bonus) dai Magpies. I Toffees avrebbero così la disponibilità economica per accontentare il Chelsea e prelevare a titolo definitivo l'esterno che piace anche alla Roma.