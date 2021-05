Mourinho ha già la testa sulla Roma: piace Rui Patricio, Amelia per lo staff

Intanto la squadra prepara il derby. Pedro: "Qui sono felice". Villar e Mayoral agli Internazionali per Nadal.

Il giorno dopo la figuraccia in campionato con l'Inter la Roma torna a leccarsi le ferite. L'ennesimo scontro diretto perso contro una delle big del campionato. I giallorossi hanno cominciato a pensare al derby, impegno da non sbagliare non soltanto per difendere il piazzamento in Conference League ma anche e soprattutto per i tifosi. La piazza giallorossa si aspetta almeno una piccola soddisfazione: la Curva Sud lo ha fatto intendere con uno striscione dal testo inequivocabile ("Basta baci e abbracci, prendeteli a calci").