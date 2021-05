Roma, contatti con Amelia per lo staff di Mourinho

L'ex portiere della Roma ha lavorato con lo Special One al Chelsea

Marco Amelia potrebbe tornare alla Roma. Il terzo portiere della stagione 2000-01, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, potrebbe far parte dello staff di José Mourinho: come riporta "TuttoMercatoWeb", l'attuale allenatore del Livorno si è sentito con lo "Special One" nel corso delle ultime settimane e potrebbe essere lui quella "figura di campo" richiesta dal prossimo allenatore della Roma. Mourinho e Amelia, peraltro, hanno lavorato assieme nel campionato 2015-16, quando il portoghese chiamò l'estremo difensore al Chelsea dopo l'infortunio di Courtois.