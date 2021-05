Hojbjerg: “Con Mourinho ottimo rapporto, mi è sempre stato vicino”

"Da giocatore mi sento responsabile per il suo esonero. Mi ha detto che posso scrivergli o chiamarlo in qualunque momento".

Pierre-Emile Hojbjerg racconta Mourinho. Il giocatore del Tottenham è tornato sull'esperienza dello Special One con gli Spurs, conclusa con un esonero e risultati non all'altezza del valore della rosa. Una decisione societaria di cui i giocatori stessi sentono la responsabilità, come conferma lo stesso danese ai microfoni di The Spurs Express: "Da giocatore mi sento colpevole, ma l'ho salutato, avevo un ottimo rapporto con lui prima dell'esonero. Lungo il percorso mi ha sempre riservato belle parole e ottimi consigli. Mi ha detto che posso scrivergli o chiamarlo in qualunque momento". Un apprezzamento chiaro quello di Hojbjerg nei confronti di Mou che, tuttavia, non apre ad alcuno scenario in chiave mercato. Il giocatore non sembra per il momento essere tra i profili seguiti dalla Roma per la prossima stagione.