Festa notturna per il compleanno di Lukaku: multati quattro giocatori dell’Inter

Costa cara la festa di compleanno notturna di Romelu Lukaku. Alle 3 di questa notte, infatti, l'attaccante belga stava festeggiando in un hotel di Milano assieme ad altre ventitré persone, tutte identificate e multate dai Carabinieri per la violazione della normativa sul contenimento del Covid. Come riporta il "Corriere della Sera", tra queste c'erano anche altri calciatori dell'Inter, tra cui Hakimi, Perisic e Ashley Young, pure loro in campo ieri nella vittoria dei nerazzurri ai danni della Roma.