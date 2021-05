Chi va in Conference League se Roma e Sassuolo arrivano a pari punti

Ecco chi tra i giallorossi e i neroverdi si qualificherebbe per la terza competizione continentale se dovessero arrivare appaiate a fine campionato

Una corsa al fotofinish per l'ultimo piazzamento europeo. Roma e Sassuolo si giocheranno fino alla fine della stagione il settimo posto in classifica: la squadra che arriverà davanti all'altra potrà partecipare alla prossima edizione della Conference League. C'è infatti solo un posto tramite il quale le squadre di Serie A possono entrare a far parte alla nuova competizione continentale, al via per la prima volta nella prossima stagione. Al momento regna grande incertezza in classifica: i giallorossi sono attualmente a 58 punti, soltanto 2 in più degli emiliani. Ma cosa succederebbe se le due squadre dovessero concludere appaiate il campionato?