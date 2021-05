Roma, rifondazione Mourinho: più Buffon che Totti

La proprietà ha alzato un muro: niente revival, non adesso, non in questa fase. E qualcuno propone il portiere bianconero

Il 1 luglio è molto più vicino di quanto sembri e questi per Mourinho sono giorni di studio approfondito: José non è persona che ami improvvisare. Si sveglia presto, studia molto, tutto ciò che può. Anche sui suoi giocatori. Qualche idea per il mercato che verrà ce l'ha, il nuovo tecnico. Almeno sui ruoli: portiere - qualcuno propone Buffon - un terzino, un gran centrocampista e un attaccante puro. Il resto dipenderà dalle partenze. E chi vendere dovrà deciderlo (anche) lui. Il primo, vero lavoro Mourinho dovrà farlo proprio stimolando aspetti psicologici: autostima e voglia di reagire, scrive Matteo Pinci su "Repubblica.it". Mou sta raccogliendo più informazioni possibili su tutto ciò che riguarda l'interno e l'esterno della Roma. Una Roma, inteso come città, in cui tanti vorrebbero o addirittura sussurrano, un possibile coinvolgimento delle vecchie bandiere, Totti o De Rossi, nel suo progetto sportivo. Ma su questo, è la proprietà che ha alzato un muro: niente revival, non adesso, non in questa fase. Mourinho è stato scelto per ricostruire una mentalità, le bandiere di ieri possono aspettare.