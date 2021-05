Roma, la Serie A è un calvario: solo Luis Enrique peggio di Fonseca dal 2009

Giallorossi sconfitti anche da un'Inter già sazia. Contro le big mai così male dal 2004/05. Tutti i numeri di una stagione da dimenticare il prima possibile.

Il campionato della Roma si è trasformato da mesi in un'agonia senza fine. I giallorossi hanno ulteriormente "impreziosito" la loro annata con la quarta sconfitta consecutiva in trasferta, serie negativa che il club non collezionava dalla stagione 2008/09. Tutti i numeri rispetto alla scorsa annata sono peggiorati: alla 36esima giornata la squadra ha meno punti (58 invece di 64), ha segnato 7 gol in meno e ne ha subiti sul campo 6 in più. Nel complesso dal 2009 soltanto la Roma di Luis Enrique, a questo punto della stagione, era riuscita a fare peggio. Una cena indigesta che ha come ignobile portata principale il rendimento con le big: 4 punti conquistati su 33 disponibili e il rischio concreto di arrivare a fine anno senza una gioia contro le grandi del campionato. Una tale penuria non capitava addirittura dal maledetto campionato 2004/05: allora la squadra chiuse ottava, salvandosi per il rotto della cuffia e riuscendo a battere, delle avversarie più in alto di lei in classifica, soltanto il Messina. Di tutti gli esempi da emulare, certamente il peggiore possibile.