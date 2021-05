Pedro: “Sono felice di essere alla Roma. Spero di vincere il derby”

"Voglio battere la Lazio, ma senza i tifosi non è la stessa cosa. Differenze col videogioco? Con il joystick sono troppo lento..."

Pedro si diletta alla consolle, in attesa del derby. Lo spagnolo, protagonista di una partita a PES con Venom , membro della squadra della Roma eSports, ha regalato qualche pillola in vista della sua prima sfida alla Lazio . Queste le sue parole:

Quali sono le tue sensazioni in vista del derby? Sono veramente felice di essere arrivato qui e di giocare con la maglia della Roma. Il primo anno è difficile, quando giochi senza tifosi le emozioni non sono le stesse.

Hai vissuto per più di un anno in Italia, cosa pensi del significato del derby per i tifosi giallorossi? È incredibile qui per i tifosi, per la gente che viene a supportare la squadra a Trigoria, è veramente incredibile. Ho giocato altri derby, sono delle partite sentite e sono molto belle da giocare. Spero di vincere questo nuovo derby contro la Lazio.