Villar e Mayoral pazzi per il tennis: gli spagnoli della Roma al Foro per Nadal

I due giallorossi sostengono il fenomeno maiorchino, in campo negli Internazionali contro Shapovalov

Anche Villar e Mayoral sono stati investiti dalla febbre per il tennis. I due giocatori della Roma sono attualmente al Foro Italico, dove sono in corso gli Internazionali. Da buoni spagnoli l'attaccante e il centrocampista sono ovviamente grandi fan di Nadal, in campo nel torneo ATP oggi contro Shapovalov dopo aver eliminato al secondo turno l'azzurro prodigio Sinner. Grande tifo sugli spalti da parte dei due calciatori, che hanno approfittato della riapertura degli impianti al pubblico per il 25% della capienza.