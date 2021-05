Trigoria, squadra al lavoro in vista del derby: a parte Spinazzola e Veretout

Allenamenti individuali anche per Smalling, Diawara e Calafiori

Dopo l'ennesima batosta subita in campionato per mano dell'Inter, la Roma si è ritrovata a Trigoria per iniziare a preparare il derby con la Lazio in programma sabato sera alle 20.45. Per la stracittadina non recuperano al momento i big Spinazzola e Veretout, che anche oggi hanno lavorato individualmente.

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro in gruppo la prossima settimana Riccardo Calafiori: infortunio all'adduttore della coscia destra, monitorato giorno per giorno Leonardo Spinazzola: lesione al flessore sinistro, out due o tre settimane Jordan Veretout: lesione flessore destro, out due o tre settimane Pau Lopez: lussazione spalla sinistra, stagione finita Amadou Diawara: riacutizzarsi del fastidio al pube, verso il forfait con la Lazio Chris Smalling: fastidio al flessore sinistro, out per la Lazio.

CRONACA ALLENAMENTO - Consueta divisione in gruppi prevista per gli allenamenti post partita. Ancora a parte i big Spinazzola, Veretout e Smalling oltre a Calafiori e Diawara.

La probabile formazione di Roma-Lazio - Fonseca confermerà il 4-2-3-1 delle ultime partite: in porta ballottaggio tra Mirante e Fuzato, con il secondo favorito; davanti a lui la difesa composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Bruno Peres. In mediana, al fianco di Cristante, potrebbe rientrare Villar al posto di Darboe, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Pellegrini, Mkhitaryan ed El Shaarawy, in vantaggio su Pedro. In attacco Dzeko, ma Mayoral scalpita.

Roma (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All.: Fonseca.