Mourinho studia la Roma: lo Special One osserva i giallorossi al pc – VIDEO

Il tecnico portoghese non ha perso tempo e sta già lavorando sulle caratteristiche tecniche dei vari membri della rosa

Un grande allenatore non perde tempo. Josè Mourinho lo sa e sembra aver già iniziato a gettarsi a capofitto nella sua prossima esperienza sulla panchina della Roma. Lo Special One è già concentrato ad osservare al pc i movimenti e le caratteristiche tecniche dei giocatori giallorossi. Su Instagram il tecnico ha postato un video in cui si mostra attento nel seguire in particolare il giovane Riccardo Calafiori, in azione nel match con l'Atalanta. "Studiando" la didascalia scelta da Mou: un chiaro segnale a calciatori e tifosi a qualche settimana dal suo arrivo nella Capitale, previsto per i primi di giugno. Ci sarà tempo per pensare alle varie mosse di mercato e per ambientarsi in città, priorità assoluta alla preparazione tecnica: Josè Mourinho, Special non per caso.