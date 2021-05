Roma, il messaggio dei tifosi per il derby: “Basta abbracci, prendeteli a calci”

Segnale chiaro quello di un gruppo di tifosi romanisti, che ha chiesto in modo tutt'altro che diplomatico una prova di carattere

Messaggio forte e chiaro, quello dei tifosi nei confronti della Roma. I supporters giallorossi pretendono una prova di carattere in vista del derby con la Lazio. La richiesta alla squadra stavolta è arrivata da alcuni rappresentanti della Curva Sud, che hanno esposto uno striscione con la scritta: "Basta baci e abbracci, sabato prendeteli a calci". Il Gruppo Lupi, insomma, chiede una svolta rispetto alla prova negativa di ieri sera contro l'Inter. Il derby resta l'ultima chance per gli uomini di Fonseca di regalarsi una minima soddisfazione e trionfare in uno scontro diretto contro una squadra di alta classifica della Serie A. Un risultato importante anche nell'ottica di difendere dagli assalti del Sassuolo il settimo posto, che a fine anno vorrebbe dire qualificarsi alla prima edizione della Conference League.