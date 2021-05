Lazio, allenamento a Formello verso la Roma: in gruppo Milinkovic-Savic

Inzaghi recupererà il centrocampista serbo per la sfida ai giallorossi

Dopo la vittoria ottenuta ieri in extremis sul Parma la Lazio è tornata oggi ad allenarsi al centro sportivo di Formello in vista del derby con la Roma. Simone Inzaghi ha disposto alle 13.30 una seduta di scarico per chi ha giocato ieri, compresi i subentrati Luiz Felipe, Correa e Caicedo. Seduta ordinaria per gli altri, con soli 11 giocatori di movimento a cui si sono aggregati 3 giocatori della primavera biancoceleste. In gruppo Milinkovic-Savic, che ha lavorato con i compagni per tutto l'allenamento dopo l'operazione al naso e sarà con ogni probabilità titolare sabato sera. Out l'infortunato Musacchio e Hoedt, escluso dalla lista della Serie A e ormai esentato dagli allenamenti.